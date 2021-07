Esporte Ainda sem estipular quantos sobem, 3ª Divisão do Goiano é definida Competição começa dia 9 de outubro. A final será em 27 de novembro

Com 12 clubes divididos em três grupos de quatro na 1ª fase e três etapas mata-mata, a Terceira Divisão do Campeonato Goiano será disputada a partir do dia 9 de outubro - a final será em 27 de novembro. Só não está definido o número de clubes que sobem para a Divisão de Acesso. O conselho técnico foi realizado nesta segunda-feira (12), em reunião virtual com representantes d...