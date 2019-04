Esporte Ainda internado, Pelé revela melhora e brinca: "Acho que estou pronto para jogar" Rei do Futebol se pronunciou no Twitter. A tendência é que Pelé receba alta neste sábado (6) e volte para o Brasil

Pelé anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (5) que está evoluindo bem e se sente melhor depois de ter sido internado em Paris com uma infecção urinária na última quarta-feira (3). O Rei do Futebol escreveu no Twitter uma mensagem em português e em inglês para contar que os remédios têm surtido efeito e os exames que realizou mostrado resultados positivos. ...