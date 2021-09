Esporte Ainda internado, Pelé canta o hino do Santos no hospital No vídeo publicado por sua filha no Instagram, o ex-jogador é acompanhado pela dupla de seresteiros Marcia e Maykon, que tocaram para que Pelé cantasse

Pelé, 80, mostra estar se recuperando bem da cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. Nesta quarta-feira (22), em mais um registro de sua filha Kely Nascimento, o Rei do Futebol aparece em um vídeo cantando o hino do Santos no hospital Albert Einstein. No vídeo publicado por Kely no Instagram, o ex-jogador é acompanhado pela dupla de seresteiros Marcia e Mayk...