Esporte Ainda hospitalizado em Paris, Pelé cancela ida a evento em sua homenagem nos EUA A complicação de saúde fez com que a comitiva do brasileiro cancelasse um evento que ele teria em Boston, nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard

Pelé continua internado no American Hospital de Paris, na França, após ter sofrido infecção urinária na madrugada da última quarta-feira (3). O brasileiro passou a noite bem e acordou sem febre, de acordo com informações da assessoria de imprensa do hospital e de seu assessor pessoal. Ele está sendo tratado à base de antibióticos e, mesmo assim, não há previsão de alta m...