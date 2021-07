Esporte 'Ainda falta esse pódio', diz skatista Leticia Bufoni em carta ao pai As mulheres do skate estreiam nas Olimpíadas às 20h30 deste domingo (25, de Brasília). Letícia Bufoni, Pâmela Rosa e Rayssa Leal competem na modalidade street, e as três chegam a Tóquio com grandes chances de medalha

Em uma carta emocionante endereçada ao seu pai, publicada na sexta-feira (23) pelo site The Players' Tribune, a skatista brasileira Leticia Bufoni conta sobre os vários obstáculos que precisou enfrentar para realizar o sonho de se tornar uma atleta olímpica, inclusive tendo de superar o preconceito do próprio pai, que chegou a quebrar alguns skates em sua infância. "Você vai me...