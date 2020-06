Esporte Ainda em tratamento, Alan Mineiro retorna para Goiânia Camisa 10 do Vila Nova segue recuperação de lesão no joelho. Reapresentação está marcada para o período da tarde desta terça-feira (30)

O meia Alan Mineiro retornou para Goiânia nesta terça-feira (30), onde seguirá recuperação da cirurgia realizada em dezembro do ano passado no joelho. O camisa 10 do Vila Nova chegou na capital na manhã desta terça e vai se juntar aos demais companheiros do time colorado, à tarde, no OBA. Antes, porém, será avaliado pelo departamento médico do Tigre. Na semana passad...