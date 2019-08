Esporte Ainda com indefinição sobre Neymar, PSG perde Mbappé e Cavani por lesão muscular Próximo compromisso da equipe parasiense será contra o Metz, pela Ligue 1, nesta sexta-feira (31)

O Paris Saint-Germain está sem seu trio de ataque titular. Ainda com a indefinição sobre o brasileiro Neymar, que precisa definir o seu futuro nesta semana por conta do fechamento da janela de transferências no próximo dia 2, o técnico alemão Thomas Tuchel perdeu de uma vez só neste final de semana os outros dois atacantes - o francês Kyllian Mbappé e o uruguaio Edinson C...