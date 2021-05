Esporte Aguirre agradece convite do Corinthians e diz que deixa 'portas abertas' Uruguaio disse que as partes não alcançaram um "denominador comum" nas conversas

O técnico Diego Aguirre, que rejeitou uma proposta para ser o novo técnico do Corinthians, publicou em seu Instagram um agradecimento ao clube. No texto, o uruguaio disse que as partes não alcançaram um "denominador comum" nas conversas, mas ressaltou que há "portas abertas" para o futuro. "Recebi o convite do Corinthians com muita alegria e me senti honrado com...