Esporte Aguilar passa bem após choque de cabeça e Avelar diz não lembrar de lance Corinthiano seguiu na partida, que foi vencida pela equipe da casa por 2 a 1, já defensor santista passará noite no hospital

Além dos gols no clássico entre Corinthians e Santos, um lance na partida deixou todos apreensivos, neste domingo, na Arena Corinthians. Danilo Avelar se chocou de cabeça com Felipe Aguilar no final do primeiro tempo e os dois caíram no gramado, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo do Corinthians seguiu na partida, enquanto qu...