Esporte Aguilar nega desequilíbrio, mas admite dificuldade do Santos em desvantagem Em 2019, o time alvinegrou disputou 30 jogos oficiais e sofreu 26 gols. Defensor acredita que quando equipe sai atrás no placar, o foco é perdido entre os jogadores

A goleada sofrida pelo Santos no clássico com o Palmeiras, no último sábado (18), ainda repercute no clube. Nesta quinta-feira (23), o zagueiro colombiano Felipe Aguilar defendeu que o time possui equilíbrio defensivo, mas reconheceu que o Santos tem enfrentado dificuldades quando está em desvantagem no placar. Por isso, apontou que o time não pode esquecer as preocupações d...