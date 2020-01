Esporte Aguëro bate recorde, Manchester City faz 6 a 1 no Aston Villa e sobe para 2º O atacante argentino se tornou o estrangeiro com maior número de gols no Campeonato Inglês. Ele superou o francês Thierry Henry: 177 a 175

Com show de Sergio Agüero, autor de três gols e que se tornou o estrangeiro com mais gols no Campeonato Inglês, o Manchester City atropelou o Aston Villa fora de casa, no estádio Villa Park, em Birmingham, neste domingo. O time do técnico espanhol Pep Guardiola aplicou 6 a 1 no adversário e voltou a figurar na vice-liderança da competição. O Manchester City chegou...