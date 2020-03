Esporte Agressiva, Atalanta vence o Valencia e está nas quartas da Liga dos Campeões O jogo, que teve portões fechado para torcedores devido ao coronavírus, teve como destaque o meia esloveno Josip Ilicic, autor dos quatro gols da Atalanta

Uma pena o Estádio Mestalla, em Valência, ter de ficar vazio, nesta terça-feira, para o jogo de volta entre Valencia e Atalanta, pela Liga dos Campeões. Apesar da falta de público por causa do surto de coronavírus, o duelo foi espetacular e terminou com a vitória dos italianos por 4 a 3. No jogo de ida, na Itália, o time de Bérgamo já havia vencido por 4 a 1. Estreante n...