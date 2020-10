Esporte 'Agiremos para reforçar o Goiás', diz Segurado em volta ao clube Dirigente assume cargo de executivo de futebol do clube esmeraldino, prevê trabalho “sem vaidades” e diz que vai trabalhar em conjunto com Harlei Menezes e Mauro Machado

De volta ao Goiás, o executivo de futebol Marcelo Segurado dirigente disse, em coletiva virtual, que retorna mais experiente e com mudança de pensamento em relação a trabalhar com diferentes lideranças. O trabalho será conjunto entre ele, Harlei Menezes, Mauro Machado e demais membros da direção mais ligados ao campo. “Vim para esse embate no dia a dia dentro do ves...