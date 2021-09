Esporte Agentes da Anvisa entram em campo, e Brasil x Argentina é interrompido Após discussão no campo, que envolveu alguns atletas argentinos e profissionais do órgão sanitário, a equipe treinada pelo técnico Lionel Scaloni se encaminhou para os vestiários do estádio corintiano

