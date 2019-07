Esporte Agente de Federer confirma jogos na Argentina e lamenta Brasil fora das exibições O tenista suíço fará um giro pela América do Sul para uma série de exibições

Roger Federer voltará a jogar na América do Sul neste ano. O tenista suíço fará um giro pelo continente para uma série de exibições na Argentina, Chile, Colômbia e México em novembro, provavelmente após a disputa do ATP Finais, que acaba no dia 17. As datas dos jogos ainda não foram confirmadas. O giro, contudo, não inclui o Brasil, que fez parte da última série de jo...