Esporte Agüero iguala marca de Henry, Manchester City vence e volta a liderar o Inglês O Manchester City chegou aos 92 pontos e voltou mais uma vez - foi a 29ª mudança de líder na temporada - ao topo da classificação

O Manchester City não precisou balançar as redes para vencer o Burnley por 1 a 0 fora de casa, neste domingo (28), e retomar a liderança do Campeonato Inglês a duas rodadas do fim do torneio. O time de Josep Guardiola e o Liverpool disputam o título jogo a jogo e a decisão do troféu deve ficar para a partida derradeira. O argentino Sergio Agüero fez no segundo tem...