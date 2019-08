Esporte Agüero faz 2, Manchester City bate o Bournemouth fora e volta a vencer no Inglês Com o triunfo, o segundo em três rodadas do torneio, o Manchester City chega a sete pontos e se coloca na segunda posição, atrás apenas do líder Liverpool

Depois de empatar com o Tottenham em casa na última rodada, o Manchester City voltou a vencer no Campeonato Inglês. O time do técnico Pep Guardiola foi inseguro defensivamente e sofreu pressão do adversário, mas contou com boas atuações do goleiro brasileiro Ederson e do atacante argentino Agüero para derrotar o Bournemouth fora de casa por 3 a 1, neste domingo. ...