Esporte Aflição sem poder torcer pelo clube de coração Torcedores de Atlético-GO, Goiânia, Goiás e Vila Nova revelam dificuldade encontrada em conviver longe dos estádios e dos jogos

O período que intercala fim e início da temporada do futebol brasileiro é torturante para o fã de futebol. As quartas-feiras e os domingos, dias típicos de jogos, se tornam vazios e as semanas longas. A época se inicia em dezembro e se finaliza em janeiro, quando começam os Estaduais. Antes disso, vale recorrer ao calendário europeu e à competições de base para não s...