Esporte Afeto e gentileza além das pistas Pessoas que conviveram com Lauda, incluindo vereadora de Goiânia, relembram histórias com o austríaco

A morte do austríaco Niki Lauda, figura icônica da Fórmula 1, aos 70 anos, na última segunda-feira, comoveu o mundo inteiro, sobretudo envolvidos no esporte. Pilotos, ex-pilotos e pessoas que conviveram com o tricampeão mundial ao longo de sua vitoriosa trajetória prestaram homenagens. Em Goiânia, a vereadora Dra. Cristina Lopes (PSDB) tem ligação forte com Lauda e lam...