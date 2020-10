Esporte Aeroporto de Goiânia recebe primeiro voo internacional nesta sexta (02) Aeronave vem do Paraguai trazendo os integrantes do Santos Futebol Clube

O Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, confirmou que vai receber seu primeiro voo internacional na madrugada desta sexta-feira (02). O Boeing 737 da Gol, vindo de Assunção, no Paraguai, deve pousar às 3h55, trazendo 65 integrantes do Santos Futebol Clube, além de 1,5 tonelada de material esportivo. O time do Santos joga nesta quinta-feira (01), em Assunção, pela L...