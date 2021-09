Esporte Advogado do Atlético-GO sugere entendimento para evitar disputa jurídica na Série A A maioria dos clubes não concorda com volta do público só em alguns jogos, mas apenas quando todas as cidades liberarem

O advogado e diretor do departamento jurídico do Atlético-GO, Paulo Henrique Pinheiro, recomenda que representantes dos clubes que disputam a Série A e a CBF busquem rapidamente o entendimento quanto à continuidade do Brasileirão. Isso para que não haja uma disputa jurídica e "prejuízo para todo mundo", pois a competição corre risco de ser paralisada no fim de semana. A maiori...