Esporte Adversário do Goiás, time paraguaio treina em Goiânia Sol de América chegou neste domingo (23) e já realizou primeira atividade

O Sol de América já está em solo goianiense. A equipe paraguaia chegou a Goiânia neste domingo (23), no decorrer da tarde, e nesta segunda pela manhã treina no centro de treinamento do principal rival do time esmeraldino, o Vila Nova. A programação do clube paraguaio não foi divulgada, mas a atividade será a segunda com bola antes da partida desta terça-feira (25)...