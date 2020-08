Esporte Adversário do Goiás na Série A, Corinthians pode ter mudanças Derrotada no clássico contra o São Paulo no domingo (30), a equipe alvinegra ocupa a 16ª colocação do Brasileiro, uma acima da zona de rebaixamento, com cinco pontos

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (2), diante do Goiás, às 19h30 (de Brasília), no estádio da Serrinha, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tiago Nunes pode realizar mudanças no time por conta da maratona de jogos. Com isso, Gustavo Mosquito, Lucas Piton e até Boselli podem aparecer na equipe titular. Como Ramiro fez gol em seu...