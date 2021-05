Esporte Adversário do Atlético-GO vira sobre Colo Colo antes de jogo em Goiânia Na Sul-Americana, o Palestino-CHI é o último do Grupo F e não pontuou

O Palestino (Chile) fechou o 1º turno da fase de grupos da Copa Sul-Americana em último lugar, com três derrotas no Grupo F. Mas, após três semanas sem atuar pelo Campeonato Chileno, o próximo adversário do Atlético-GO na competição continental conseguiu a segunda vitória seguida no torneio da liga local. O Palestino venceu o Colo Colo de virada, por 2 a 1, na noite d...