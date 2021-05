Esporte Adversário do Atlético-GO, Newel's Old Boys vence Palestino e ainda respira no torneio Na próxima terça-feira (25), o Newell's Old Boys joga as últimas esperanças de classificação na Sul-Americana e precisa vencer o Dragão

O Newell's Old Boys (Argentina), próximo e último adversário do Atlético-GO na 1ª fase da Copa Sul-Americana, ainda respira na disputa pela única vaga do Grupo F à próxima fase do torneio continental. Isso porque, em jogo disputado na noite desta quinta-feira (20), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosario (Argentina), o Newell's Old Boys conquistou vitória a...