Esporte Adversário do Atlético-GO, Libertad lidera duas competições Clube paraguaio faz uma temporada de bons resultados, agé agora, na liderança da Copa Sul-Americana e do campeonato nacional

Por causa dos protestos na Colômbia, a Conmebol decidiu mudar as tabelas da Sul-Americana e da Libertadores. Com isso, Libertad e Atlético-GO fazem o primeiro jogo da rodada dupla da Sula, no Estádio Defensores del Chaco, às 19h15. Mais tarde, às 23 horas, jogarão La Equidad (Colômbia) x Lanús (Argentina), no mesmo local, pelo Grupo H.Em Assunção, também jogarão River Plate (Argentina)...