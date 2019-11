Esporte Adversário da 35ª rodada, Bugre decretou rebaixamento do Tigre em 2006

Luta contra a degola e jogo contra o Guarani não trazem boas lembranças para o torcedor do Vila Nova. Em 2006, no primeiro ano dos pontos corridos da Série B, o time colorado foi rebaixado para a 3ª Divisão após jogo disputado contra o Bugre, no dia 25 de novembro. Os dois times se enfrentam nesta quarta-feira (13), no Estádio Serra Dourada, peala 35ª rodada da Série B ...