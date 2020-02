Esporte Adversária do Vila Nova na Copa do Brasil, Ponte Preta apresenta novo treinador Time alvinegro apresentou João Brigatti, que volta a comandar o clube campineiro. Na quinta-feira (27), Tigre e Macaca se enfrentam pela 2ª fase do torneio nacional

Com a missão de substituir Gilson Kleina, o técnico João Brigatti assumiu nesta segunda-feira o comando da Ponte Preta. E em uma semana decisiva, com o duelo contra o Vila Nova-GO, quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, e também o confroto com o São Paulo, domingo, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A aposta inicial do treinador vai ser o...