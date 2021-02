Esporte Adson Batista comemora oitavo título em 15 temporadas pelo Atlético-GO Atual presidente do Dragão, o dirigente chegou ao clube para montar a equipe de 2006 e coleciona feitos desde então

A conquista do bicampeonato goiano (2019-2020) foi o último capítulo da 15ª temporada de Adson Batista à frente do futebol do Atlético-GO. Hoje presidente do clube, o dirigente conquistou seu oitavo título pelo Dragão e teve o reconhecimento de um grupo da torcida atleticana. Contratado pelo clube no fim de 2005 para montar a equipe de 2006, quando o Atlético-GO voltav...