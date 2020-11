Esporte Admirador de Fidel e Che, Maradona morreu convicto com a esquerda

Diego Armando Maradona tinha na perna esquerda uma tatuagem do ditador Fidel Castro. No braço direito, o rosto de Che Guevara, que ao lado de Fidel liderou a Revolução Cubana em 1959. Mais do que marcas na pele, eram símbolos dos ideais que o ídolo argentino carregou até morrer, nesta quarta-feira (25), aos 60 anos de idade. Ele teve uma parada cardiorrespiratória enquan...