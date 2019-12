Esporte Adilson pede ajuda total da torcida do Cruzeiro na luta para evitar rebaixamento Treinador disse que acredita em "milagre" e pediu torcida no Mineirão, domingo, na partida contra Palmeiras

O Cruzeiro se complicou ainda mais na tentativa de evitar o seu primeiro rebaixamento na história do Campeonato Brasileiro ao perder por 2 a 0 para o Grêmio, na quinta-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Com isso, pode cair até mesmo se vencer o Palmeiras, neste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na 38.ª e última rodada. Em 17.º lugar com 3...