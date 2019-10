Esporte Adiamento de julgamento 'libera' Felipe Melo e Willian para o clássico de quarta A tendência é a de que o julgamento entre na pauta do dia 11 de novembro. Se isso se confirmar, o volante e o atacante poderão enfrentar também o Ceará, Vasco e o Corinthians na sequência

O julgamento do volante Felipe Melo e do atacante Willian foi adiado para a próxima sessão da 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que ainda não tem data definida para acontecer. Com isso, os jogadores estão liberados para defender o Palmeiras diante do São Paulo, no clássico desta quarta-feira, às 19h30, no Allianz Parque, pela 2...