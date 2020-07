Esporte Adiamento das Olimpíadas afeta trabalhadores da organização Brasileiros que vão trabalhar nas Olimpíadas de Tóquio falam sobre alteração dos planos de carreira e de vida

A decisão pelo adiamento da Olimpíada de Tóquio por um ano, divulgada no dia 24 de março, caiu como um alívio para a comunidade esportiva ao redor do mundo. A realização dos Jogos em 2021 faz com que atletas possam chegar à competição no melhor de suas formas, mas o impacto não se resume a eles, pois a nova data mexeu em diversas peças do tabuleiro, como os profissionai...