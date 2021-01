Esporte Adiado por causa de queda de avião, Vila Nova x Pamas será dia 2/2 Quem avançar vai pegar o Cuiabá, que eliminou a Aparecidense nas oitavas ao ganhar por 2 a 1

Adiada por causa da morte de seis pessoas em queda de avião, incluindo quatro jogadores e o presidente do Palmas, a partida entre o Vila Nova e o clube tocantinense, pelas oitavas de final da Copa Verde, será no dia 2 de fevereiro (terça-feira), às 16 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. No acidente, domingo (24), um avião bimotor cai...