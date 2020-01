Esporte Adeus a uma lenda: aos 41 anos, Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero Astro da NBA está entre os cinco mortos em acidente em Calabasas, Los Angeles

Um dia depois de ser ultrapassado por LeBron James na lista de maiores cestinhas da história da NBA, Kobe Bryant sofreu um acidente fatal de helicóptero neste domingo (26). Ele e mais quatro pessoas morreram na queda, em Calabasas, na Califórnia, de acordo com a imprensa dos Estados Unidos. O ex-astro do Los Angeles Lakers de 41 anos estava viajando com outras três p...