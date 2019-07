Esporte Adestramento do Brasil leva bronze em Lima e fatura vaga olímpica no hipismo

A equipe de adestramento do Brasil brilhou nos Jogos Pan-Americanos de Lima ao conquistar a medalha de bronze na modalidade do hipismo e a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Os feitos foram obtidos na segunda-feira (29), no Club Hípico Militar, em La Molina, na capital peruana. O time nacional somou 408,696 pontos e só ficou atrás do Canadá, campeão, com 440,111...