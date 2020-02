Esporte Adequação salarial e ajuste defensivo: entenda a volta de Vaz ao Goiás Zagueiro de 31 anos integrou defesa mais vazada da Série A de 2019. Em 2020, alviverde sofreu 9 gols em 8 jogos

Um velho conhecido é a aposta do Goiás para aprimorar o sistema defensivo - que já sofreu nove gols em oito partidas - em 2020, uma das promessas do técnico Ney Franco para a temporada. Rafael Vaz readequou sua pedida salarial e acertou novo contrato com o clube após um mês e meio do fim do seu vínculo anterior, encerrado em 2019. “Está dentro da realidade financeira do ...