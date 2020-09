Esporte Adepto do rodízio, técnico do Flamengo usa 24 atletas em 6 jogos e prepara mais trocas Treinador acredita que precisa de um time com plenas condições físicas, ele já deixou claro que as trocas a cada jogo serão uma constante

O técnico Domènec Torrent verbalizou, após a vitória ante o Santos no domingo (30), a necessidade de promover rodízio no Flamengo. Antes, no entanto, prática já vinha sendo marca do espanhol no time, o que é comprovado pelos números. Em seis partidas até aqui, o treinador já usou nada menos que 24 jogadores. A lista será ampliada nesta quarta-feira (2), em duelo ...