Adaptado, meia do Vila Nova quer melhorar números no Tigre

O meia Arthur Rezende deseja melhorar seus números pelo Vila Nova. Um dos destaques do time colorado neste início de temporada, o jogador de 27 anos é o único atleta de linha que atuou em todos os dez jogos da equipe, pelo Goiano e Copa do Brasil. No entanto, ele ainda não marcou gol ou deu uma assistência pelo Tigre, mas quase sempre está envolvido nas jogadas ofensivas e...