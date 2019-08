Esporte Adaptado, Kozlinski curte sua nova casa Paranaense da pequena Antônio Olinto, goleiro atleticano mostra identificação com Goiânia, espera fazer história pelo Dragão e conta um pouco da trajetória pessoal ao POPULAR

Há oito meses no Atlético, Maurício Kozlinski já se diz adaptado à vida em Goiânia. Paranaense da pequena Antônio Olinto, a 120km de Curitiba, o goleiro do Dragão tem a rotina, na capital goianiense, repartida entre as atividades no clube e os passeios, com o filho Joaquim, e a mulher, Thays, ao Parque Areião. “O meu filho (Joaquim) adora ver os macaquinhos no Areião. Espe...