Esporte Adaptado a nova função, volante celebra momento no Vila Nova O ex-meia Dudu, que se coloca à disposição para jogar em qualquer posição, é um dos destaques do Tigre neste início de Série C. Jogador atuou em todas partidas da competição

No início da carreira, nas categorias de base do Vila Nova, Dudu era um meia promissor. Porém, nos últimos meses, assumiu a condição de segundo volante e tem se dado bem. No retorno ao Tigre, após boa passagem pelo Jaraguá - foi campeão da Divisão de Acesso (2019) e o clube fazia boa campanha na elite do Goianão até a paralisação da competição por causa da pandemia da ...