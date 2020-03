Até a definição de quando as competições de futebol serão retomadas será habitual ver torcedores e comentaristas esportivos opinarem que o Brasil tem uma oportunidade, por causa da paralisação devido ao novo coronavírus, de adaptar nosso calendário ao que é utilizado no futebol europeu (início em agosto e término em maio).

Alguns analistas consultados pelo POPULAR concordam que é possível a adequação. “A oportunidade para alterar o calendário e colocar o Brasil numa programação compatível com os demais países em que o futebol é importante está aí. Mas, infelizmente, não acredito que a nossa classe de dirigentes (Confederação Brasileira de Futebol, federações e clubes) esteja disposta a mexer nisso. Os interesses que impedem essa alteração permanecem os mesmos”, opinou o jornalista André Kfouri, da ESPN Brasil.

Para Paulo Calçade, essa adaptação é uma necessidade do Brasil que já deveria ter sido feita. “Todo sistema do futebol funciona baseado naquele calendário (da Europa - com início em agosto e término em maio). Entendo que é uma necessidade do Brasil, mas não pela questão do coronavírus. Ela (pandemia) pode facilitar. Temos de adaptar ao formato que o mundo do futebol é regido. Nós estamos na contramão”, disse outro comentarista da ESPN Brasil.

Em entrevistas ao longo da semana, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, descartou que o Brasil terá calendário ajustado que é ao utilizado na Europa.

Um dos benefícios da mudança de calendário, com adequação ao europeu, envolve as janelas de transferências de jogadores.

Com isso, a janela de transferências do meio do ano, quando os clubes europeus contratam mais jogadores, não seria tão nociva aos clubes brasileiros. Outro ponto positivo seria o impacto menor em anos de competições internacionais de seleções como Copa do Mundo e Copa América.