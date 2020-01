Esporte Adalberto treina separado e é desfalque para o Vila Nova Zagueiro não enfrentou o Jaraguá e deve estar disponível somente para o clássico contra o Goiás, no domingo (2)

O zagueiro Adalberto teve estiramento na coxa esquerda e não enfrentou o Jaraguá, no último sábado (25), no OBA. Na reapresentação da equipe, nesta segunda-feira (27), o jogador treinou separado, sem bola. Segundo a comissão técnica, o tempo de recuperação vai de 10 a 15 dias. O zagueiro lesionou na partida de estreia do Vila Nova, contra o Anápolis, no estádio Jonas ...