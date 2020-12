Esporte Acusado de racismo é suspenso de torneio infantil de Caldas Novas Caso foi conhecido após publicação de vídeo no Instagram com criança de 11 anos que chora e relata que sofreu ofensas durante partida

Após a denúncia de racismo em um torneio infantil de Caldas Novas, nesta quinta-feira (17), a realizadora do campeonato, a Liga Desportiva Região das Águas Thermais, comunicou que suspendeu provisoriamente o acusado, Lázaro Caiana, da competição. A denúncia foi feita pelo professor do Uberlândia Academy, Adriano Santos, que postou um vídeo no Instagram com uma criança de 11 anos, aluno da equipe, chorando ao dizer ...