Acusado de assédio sexual, meia Warda é expulso do Egito que joga a Copa Africana

O meia Amr Warda, que atuou durante os últimos 20 minutos do jogo no qual o Egito derrotou o Zimbábue por 1 a 0, na última sexta-feira (21), no Cairo, em sua estreia na Copa Africana de Nações, foi expulso da equipe nacional nesta quarta após ter sido acusado de assédio sexual. Recentemente, várias mulheres denunciaram que foram alvo deste tipo de prática criminosa s...