Pedro Bambu saiu de Pindaré-Mirim, no Maranhão, com o sonho de jogar futebol. Deu certo e no Estado de Goiás o volante faz história. Com as camisas dos três principais clubes do futebol goiano, o jogador conquistou três acessos, títulos e está marcado nos rivais rubro-negro, colorado e esmeraldino. Aos 33 anos, porém, ele não quer parar por aqui.

Pelo Atlético-GO, Pedro Bambu foi campeão da Série B em 2016 e ajudou o Dragão a subir à Série A. Sem o título e participando pouco da campanha, o jogador integrou o elenco de 2018 do Goiás que colocou o time esmeraldino na elite nacional - esteve em cinco jogos. Na última temporada, ele foi campeão da Série C, agora pelo Vila Nova, e conquistou o acesso à 2ª Divisão deste ano.

“Pretendo fazer muita coisa ainda. Sempre falo, no dia a dia, que quero ser campeão goiano pelo Vila e conquistar o acesso para a Série A como já tive por Atlético e Goiás. É uma marca que quero e vou conquistar no futebol goiano”, disse o volante, que reconhece que o feito não será fácil, mas que, se conquistado, eternizará ainda mais seu nome no futebol goiano.

“Será uma marca histórica colocar o Vila na Série A do Brasileiro. Não só pra mim, mas para todas as pessoas do clube. É um objetivo que o Vila Nova almeja há muito tempo e, mesmo que eu não esteja aqui, sei que o Vila vai chegar na Série A. É um time que merece por sua grandeza, pela torcida que tem”, contou Pedro Bambu.

Dos acessos conquistados, Pedro Bambu diz ter carinho por todos, mas o de 2016 pelo Atlético marcou sua vida. Segundo ele, foi a premiação de anos em busca de uma conquista importante pelo Dragão. O jogador chegou ao time rubro-negro em 2013, foi campeão goiano no ano seguinte, mas o título nacional só chegou na Série B de 2016.

“Começamos aquela Série B desacreditados e terminamos com 10 pontos de diferença para times grandes, como Vasco, Avaí e Bahia. Foi um ano que conquistamos um acesso que ninguém acreditava”, pontuou. O Atlético-GO terminou a Série B de 2016 com 76 pontos, contra 66 do Avaí, 65 do Vasco e 63 do Bahia, entre os que subiram para a elite nacional naquela temporada.

Situação parecida

O jogador vê uma situação parecida com o acesso pelo Vila Nova na temporada 2020. “Ninguém acreditava também, mas tivemos uma particularidade do elenco ter sido montado e se conhecido dentro da competição. O presidente (Hugo Jorge Bravo) trouxe bons nomes, tivemos dificuldades, mas nos unimos para conquistar o acesso e o título”, frisou Pedro Bambu.

O volante colorado diz, porém, que não teria chance de fazer história no futebol goiano se fosse o técnico PC Gusmão. Foi o treinador que trouxe Pedro Bambu para o Atlético em 2013.

“Ele (PC Gusmão) e o Adson me ligaram e falaram que os salários estavam atrasados. Eu não me importei porque sabia que era a oportunidade da minha vida vir jogar aqui. O PC Gusmão é um cara que agradeço pelo resto da minha vida, tenho carinho muito grande. Chamo de pai. Foi Deus que colocou ele na minha vida, porque me deu oportunidade aqui (futebol goiano). Sou grato a ele e ao Atlético-GO pela oportunidade que tive”, reconheceu Pedro Bambu.

Um feito pouco valorizado, mas especial para o volante foi ajudar a evitar um rebaixamento. Em 2013, o Atlético-GO se salvou da queda para a Série C do Brasileiro na última rodada, ao vencer o Guaratinguetá. Foi o primeiro ano de Pedro Bambu no futebol goiano. Para ele, não ter sido rebaixado foi crucial para ter sequência no Dragão e construir sua história.

“Tenho três momentos marcantes pra mim no futebol goiano. Os títulos e acessos de 2016 (Atlético) e 2020 (Vila Nova), mas também não ter sido rebaixado em 2013 pelo Atlético. Ouvi pessoas de dentro do clube falando que estávamos na Série C, antes do jogo. Evitamos o rebaixamento com um gol de um cara de 1,50m (Juninho) que tinha sido mandado embora. O Márcio (ex-goleiro) pediu para ele jogar, o Gilberto (Pereira, técnico) levou e permanecemos. Não é um título, mas foi uma luta que me marcou”, lembrou Pedro Bambu.

Reencontro com técnico e busca por novo título juntos

O volante Pedro Bambu talvez seja o jogador do Vila Nova que mais conheça o técnico Wagner Lopes, que estreou no comando do Tigre há uma semana e já acumula duas goleadas - 5 a 0 sobre o Iporá, pelo Goianão, e 3 a 0 sobre o Atlético-BA, pela Copa do Brasil. Pela quarta vez, em cinco anos, os profissionais trabalham juntos, agora com as cores do time colorado. Em 2014, 2016 e 2018/19 eles, estiveram juntos pelo Atlético e foram campeões goianos há duas temporadas.

A relação deles, no entanto, transcende a rotina de treinos e jogos. Pedro Bambu explica que o técnico Wagner Lopes se preocupa com o lado pessoal dos jogadores. Ele entende que o atleta precisa crescer dentro de campo e na vida também. Segundo o volante, isso ocorreu com ele no período em que esteve ao lado do treinador de 52 anos.

“É um cara que se preocupa em tirar o melhor de nós jogadores, mas não só como profissional. Como pai de família, amigo, marido, irmão, namorado. Em todos os aspectos, ele procura ajudar. Isso torna a relação mais fácil. Tenho uma relação tão próxima que já sei bem as frases e piadas dele, mas não vai dar para eu contar.

São muitas fracas”, brincou Pedro Bambu, que carrega e repassa para jogadores mais jovens uma frase, em especial, dita pelo treinador: “Eu posso, eu consigo, eu mereço”.

Wagner Lopes disse a frase para Pedro Bambu em 2014, durante a Série B daquele ano. “Posso é porque, se estou aqui, vou lutar até o final. Consigo porque vou lutar para conquistar o objetivo. Mereço porque estou todos os dias trabalhando firme e forte. Se as coisas acontecem na minha vida, é porque estou fazendo por onde. Coloquei essas palavras na minha vida, me motivam todos os dias e já passei isso para garotos da base. Com o que ele passou pra mim, sei que vou ajudar outras pessoas”, explicou Pedro Bambu.

O jogador soube da chegada do treinador ao Vila Nova por meio da assessoria do clube. “Fiquei muito feliz em saber que ele estava retornando para Goiânia. É um treinador que procura ajudar o atleta em tudo. Procurei saber se era verdade. Quando se concretizou, deixou a gente mais tranquilo por saber que vinha uma pessoa que daria uma nova cara para o clube. Não que o Márcio não fez isso, é um cara de coração gigante, excelente treinador, que amamos desde o primeiro dia que chegou aqui”, contou o volante colorado.