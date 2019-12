Esporte Acesso teve sabor especial em ano de luto para Nathan Volante do Atlético-GO se despede do clube em que deu volta por cima em um ano marcado pela morte de um familiar na tragédia do Ninho do Urubu

No início deste ano, os sonhos de dez meninos foram encerrados na maior tragédia da história do Flamengo. O incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, em fevereiro, chocou o País, ligou alertas das equipes brasileiras sobre as estruturas fornecidas para categorias de base e fez com que famílias buscassem superação das perdas. Uma delas é a do volante, que também atua...