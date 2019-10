Aylon, de 27 anos, e Crysan, de 23 anos, são atacantes com características diferentes. Ambos fecharam, nesta sexta-feira (4), a lista de contratações do Atlético nesta temporada e, com a dupla, a expectativa é de que possam auxiliar o Dragão a conquistar o acesso à Série A e sacramentar uma das melhores temporadas, em termos de resultados, na fase de reconstrução (desde 2005).

Assim, em levantamento feito pelo POPULAR, o Atlético fecha 2019 com 28 contratações, a partir da formação do elenco ao Campeonato Goiano - depois de cinco anos sem chegar à final, o Dragão conquistou o título com vitórias duplas sobre o Goiás -, e passou de fases na Copa do Brasil, até a eliminação, para o Santos, na 3ª fase. A maioria dos contratados deu certo - não vingaram duas apostas (Alexandre Talento e Bruno Dipp), enquanto a terceira, Madson, saiu valorizado do clube para o Corinthians.

Para Adson Batista, o mérito está em não se acomodar e sempre recomeçar quando os resultados não saem como esperado. É assim que, em 2019, ele espera fechá-lo com acesso à Série A, após passar bem perto ano passado. Adson diz que, há 14 anos no Atlético, o “índice de acerto é superior a 70%.”

“Olha, com toda a sinceridade, se fizer um balanço, o índice de acerto é superior a 70%. Nosso trabalho é de um bom nível. O Atlético cresceu muito nesses anos. Evidente, que há equipes que montamos e não deram resultados, mas foram poucas vezes. Eram boas equipes no papel”, citou o dirigente, lembrando que foi preciso mudar a rota na elite nacional, em 2017 - o clube acabou rebaixado à Série B.

“Em 17 (Série A 2017), tivemos equipe muito competitiva. Se nós conseguíssemos acertá-la no início, teríamos permanecido na Série A, porque nosso 2º turno foi muito bom. Temos a marca de sempre procurar o plano B. Não ficamos, aqui, definhando quando não dá certo.”

O Atlético teve dificuldades na Série B, pois alguns nomes se mostraram abaixo da expectativa, como os atacantes Jarro Pedroso e Héctor Bustamante, que vieram do Sul e jogaram. Há outros que estão em alta, desde início do ano, como Kozlinski, goleiro cuja renovação de contrato parece difícil, à medida que ele se valoriza pela boas atuações.

Adson Batista apresentou nesta sexta o meia atacante Victor Paraíba, de 21 anos, cedido por empréstimo pelo CSA. O jogador citou que veio para “recuperar espaço” e espera ajudar na campanha de acesso do Dragão à Série A. Enquanto isso, Adson frisou que, nas contratações, costuma acelerá-las para, depois, decidir com o técnico. Como exemplo, citou chegada de Aylon, cujo acerto foi trabalhado e comunicado ao treinador, Wagner Lopes, só na quinta-feira, à noite.