Esporte Acesso do Vila Nova: Márcio Fernandes dá crédito a Bolívar Técnico do Tigre lembra antecessor após acesso

Após conseguir o segundo acesso à Série B pelo Vila Nova, neste domingo (17), o técnico Márcio Fernandes deu parte do crédito pela conquista ao seu antecessor, Bolívar, e comentou as dificuldades e decisões que tomou nos dois últimos jogos da Série C. O treinador disse que foi feliz nas substituições contra o Santa Cruz e o Ituano e contou sobre a apreensão após o gol e...