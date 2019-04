Esporte Accioly e título goiano reforçam identidade do torcedor atleticano Historiador que assumiu departamento recém-criado do clube comemora conquista do estadual e regresso do Dragão para o estádio de Campinas

Sem poder comparecer ao estádio Olímpico, que recebeu apenas esmeraldinos, a torcida do Atlético fez do Estádio Antônio Accioly o salão de festas do título do Campeonato Goiano de 2019. Cerca de 400 torcedores assistiram à decisão, em um telão e puderam comemorar o título estadual, após 5 anos. A última conquista comemorado pelos rubro-negros havia sido o Campeonato Brasil...